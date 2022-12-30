Девять новых центров московского долголетия открылись в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице открылись девять новых центров московского долголетия. Об этом сообщила руководитель сети центров Елена Громова.

"Недавно мэр Москвы открыл 10 центров московского долголетия – тогда в городе их стало 62. Завершаем год мы открытием еще девяти новых центров – теперь в столице 71 клубное пространство", – приводят слова Громовой на портале мэра и правительства Москвы.

За 2022 год количество учреждений выросло до 71. Участники проекта "Московское долголетие" создали порядка 2,8 тысячи клубов по интересам.

По два новых центра располагаются в ЦАО, СВАО и ВАО, по одному – в САО, ЮВАО и ЮАО. В них оборудованы тренажерные залы, творческие мастерские, медиагостиные и другие пространства.

Ознакомиться с подробной информацией о деятельности центров и календарем мероприятий можно на сайте департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

Ранее сообщалось, что в столице появится ассоциация клубов долголетия. Как уточнили лидеры клубов московского долголетия, ассоциация поможет участникам обмениваться опытом и работать над развитием сферы.



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