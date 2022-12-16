Собянин сообщил об одновременном открытии сразу 10 центров московского долголетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин сообщил, что в Москве открылись еще 10 центров московского долголетия. Такое заявление мэр сделал на открытии центра московского долголетия "Щербинка" и нового дворца бракосочетания "Южное Бутово".

"Мы одномоментно сегодня вводим 10 таких центров сразу по Москве. Будет почти 70 центров в Москве, хотя мы два года тому назад начали их вводить", – сказал мэр столицы.

По словам Собянина, 70 центров московского долголетия располагаются почти в половине столичных районов.

Во время открытия учреждений во дворце бракосочетания проходило торжественное мероприятие, посвященное золотой свадьбе коренных жителей Щербинки Александры и Михаила Костюткиных. Они являются участниками программы "Московское долголетие".

"Долгих лет жизни вам. Спасибо огромное за ваш труд, за то, что родили прекрасных детей", – обратился с пожеланием к супругам Собянин.

В ходе открытия учреждений мэр также пообщался с посетителями центра "Щербинка". Они рассказали ему о своем участии в акции для передачи теплых вещей и пожеланий для участников СВО.

20 декабря в ЦМД "Северный" пройдет бал-маскарад "Новогодний калейдоскоп подарков". Чтобы привлечь посетителей праздника, на маскарад приглашен танцмейстер, который проведет мастер-класс по бальным танцам. В праздничном мероприятии примут участие активисты всех центров московского долголетия.



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