График работы столичных социальных учреждений изменится в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

График работы социальных учреждений в Москве изменится в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

В пресс-службе отметили, что центры, оказывающие надомную социальную помощь, продолжат свою работу в праздничные дни. Центры московского долголетия не будут работать 1 января, а с 2-го числа – будут осуществлять работу в обычном режиме. Центр поддержки семей мобилизованных будет открыт 31 декабря до 16:00, а с 1 по 8 января – выходные.

"Уточнить дополнительную информацию можно по единому телефону справочной департамента труда и социальной защиты населения Москвы +7 (495) 870-44-44. С 9 января центр продолжит работу в обычном режиме: 09:00–20:00 – по будням, в субботу – 09:00–16:00", – отметили в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что центр "Моя работа", а также семейные центры не будут работать с 31 декабря по 8 января. Психологическую поддержку будут оказывать на протяжении всех праздников по номеру телефона 051. В обычном режиме будут работать Центр соцадаптации имени Глинки и филиалы. В круглосуточном режиме продолжит деятельность "Социальный патруль" по вопросам помощи бездомным людям.

"Пожалуйста, если вы увидели на улице бездомного человека, не оставайтесь равнодушными, звоните по телефонам мобильной службы "Социальный патруль" +7 (499) 357-01-80, +7 (903) 720-15-08 или в единую службу помощи 112", – добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что расписание работы отделений "Почты России" изменится в новогодние праздники. В пресс-службе компании сказали, что 31 декабря отделения по всей стране будут работать на час меньше, за исключением круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга, которые будут принимать клиентов до 21:00. Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10:00.

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