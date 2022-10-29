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"Тайны души": Марк Розовский

"Тайны души": Марк Розовский

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Мало кто знает, но знаменитый советский фильм "Д'Артаньян и три мушкетера" родился из спектакля, который в начале 70-х собирал аншлаги на сцене московского ТЮЗа. Пьесу к той театральной постановке и сценарий к культовому фильму по произведению Александра Дюма написал Марк Розовский.

В этом году свершилось долгожданное событие в театральной жизни Москвы. На сцене театра "У Никитских ворот" уверенно идет премьера спектакля "Три мушкетера", поставленная режиссером Марком Розовским. Признание и любовь зрителя он получил уже в юности: создание эстрадной студии "Наш дом", которая стала настоящей революцией в театральной жизни и первая советская рок-опера "Орфей и Эвридика".

О жизни режиссера – в программе "Тайны души".

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