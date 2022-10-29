09:20Транспорт
Особый "Единый" проездной выпустили в Москве к 100-летию театра имени Маяковского
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Новый тематический билет "Единый" выпустили в Москве к 100-летию Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Как рассказал глава ведомства Максим Ликсутов, городской транспорт интегрируют в культурную жизнь столицы по поручению мэра города Сергея Собянина. За счет выпуска тематических билетов больше горожан узнает или вспоминает о важных событиях в истории Москвы и России.
"В честь 100-летия театра имени Владимира Маяковского подготовили 200 тысяч билетов "Единый" с изображением эмблемы театра. С сегодняшнего дня их можно купить во всех кассах метро", – рассказал заммэра Москвы.
Ранее стало известно, что Московский метрополитен выпустил тематический проездной "Тройка" к 100-летию российского джаза. Тираж эксклюзивного билета составил 5 тысяч экземпляров.
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