Лимитированную серию "Троек" с картинами из собраний Морозовых выпустили в Москве

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

Лимитированную серию карт "Тройка" с картинами из собраний братьев Морозовых выпустили в столице. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"Тройки" с пятью вариантами дизайна выпустили по 2 тысячи экземпляров. На картах изображены картины Ренуара, Сезанна, Ван Гога.

Новые "Тройки" можно приобрести в сувенирных магазинах, на стойках информации в метро и в интернет-магазине.

Лимитированная серия посвящена выставке "Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых", которая продлится в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина до 30 октября.

Ранее на платформе "Активный гражданин" стартовало голосование по дизайну тематической транспортной карты "Тройка". Ее выпустят вместе с Музеем Гаража особого назначения ФОС России. Пользователям предложили проголосовать за карту с изображением автомобилей ЗИС-115, ЗИЛ-41047, авто Собственного Его Императорского Величества и современного лимузина "Аурус".



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