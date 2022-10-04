В честь 115-летия московского такси выпустили новую тематическую "Тройку"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В честь 115-летия московского такси в столице выпустили новую тематическую карту "Тройка", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Лимитированная карта вышла тиражом пять тысяч экземпляров. Купить ее можно в кассах БКЛ уже с 4 октября. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил водителей, сотрудников столичных компаний такси и пассажиров с праздником, а также пообещал продолжать развивать отрасль.
"Сегодня такси – неотъемлемая часть городского транспорта, а Москва – один из мировых лидеров по уровню развития сервиса. Желаю и дальше работать на благо столицы и пассажиров, а правительство города будет продолжать поддерживать отрасль – такую задачу поставил нам Сергей Собянин", – заявил заммэра.
Ранее жителям столицы предложили принять участие в выборе дизайна для серии лимитированных карт "Тройка". Москвичи смогут выдвинуть собственные идеи оформления проездных билетов.
До этого стало известно, что "Тройки" старше 5 лет перейдут в собственность держателей с 1 сентября. Отмечается, что всеми новыми картами "Тройка", полученными с 1 июня 2022 года, можно, как и прежде, пользоваться временно. Однако вернуть залоговую стоимость, составляющую 50 рублей, можно будет только в течение 5 лет после получения карты.
Лимитированную транспортную карту выпустили к 200-летию писателя Федора Достоевского
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: