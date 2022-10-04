В честь 115-летия московского такси выпустили новую тематическую "Тройку"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В честь 115-летия московского такси в столице выпустили новую тематическую карту "Тройка", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Лимитированная карта вышла тиражом пять тысяч экземпляров. Купить ее можно в кассах БКЛ уже с 4 октября. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил водителей, сотрудников столичных компаний такси и пассажиров с праздником, а также пообещал продолжать развивать отрасль.

"Сегодня такси – неотъемлемая часть городского транспорта, а Москва – один из мировых лидеров по уровню развития сервиса. Желаю и дальше работать на благо столицы и пассажиров, а правительство города будет продолжать поддерживать отрасль – такую задачу поставил нам Сергей Собянин", – заявил заммэра.

Ранее жителям столицы предложили принять участие в выборе дизайна для серии лимитированных карт "Тройка". Москвичи смогут выдвинуть собственные идеи оформления проездных билетов.

До этого стало известно, что "Тройки" старше 5 лет перейдут в собственность держателей с 1 сентября. Отмечается, что всеми новыми картами "Тройка", полученными с 1 июня 2022 года, можно, как и прежде, пользоваться временно. Однако вернуть залоговую стоимость, составляющую 50 рублей, можно будет только в течение 5 лет после получения карты.



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