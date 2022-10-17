Голосование за дизайн тематической карты "Тройка" стартовало в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пользователи проекта "Активный гражданин" смогут выбрать дизайн тематической транспортной карты "Тройка". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Карту выпустят совместно с Музеем Гаража особого назначения ФОС России. Проездной с обновленным оформлением появится в продаже в декабре.

"Для многих это не просто карта, но еще и популярный сувенир, поэтому мы стараемся выпускать тематические "Тройки", которые понравятся пользователям", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пользователи "Активного гражданина" смогут проголосовать за представленные варианты оформления карты, среди которых есть "Тройки" с изображением легендарных правительственных автомобилей ЗИС-115, ЗИЛ-41047, авто Собственного Его Императорского Величества и современным лимузином "Аурус".

Голосование продлится до 30 ноября.

Ранее к 20-летию Московского международного Дома музыки выпустили лимитированные "Тройки" и проездные "Единый". Новая коллекция состояла из 5 000 экземпляров.

Сообщалось, что "Тройки" можно купить в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях "Площадь Революции", "Арбатская", "Маяковская", "Павелецкая", "Октябрьская", "Парк культуры", "Боровицкая", "Чеховская", "Цветной бульвар", "Охотный ряд", "Таганская", "Кузнецкий мост", "Пушкинская", "Александровский сад". Тематические билеты "Единый" можно было приобрести на всех станциях метро.

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