Лимитированные "Тройки" выпустили в честь Московского международного Дома музыки

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Лимитированные "Тройки" и проездные "Единый" выпустили к 20-летию Московского международного Дома музыки. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Новая коллекция состоит из пяти тысяч экземпляров. "Тройки" можно купить в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях "Площадь Революции", "Арбатская", "Маяковская", "Павелецкая", "Октябрьская", "Парк культуры", "Боровицкая", "Чеховская", "Цветной бульвар", "Охотный ряд", "Таганская", "Кузнецкий мост", "Пушкинская", "Александровский сад".

Тематические билеты "Единый" можно приобрести на всех станциях метро.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что выпуск тематических "Троек" – это возможность поздравить ММДМ с 20-летием.

"Желаем одному из крупнейших культурных центров страны и мира – Московскому международному Дому музыки – продолжать объединять людей по всему миру и радовать зрителей новыми концертами и постановками", – сказал Ликсутов.

Также на сайте "Музыка в метро" можно оставить заявку на пятый сезон проекта. Сделать это можно до 20 октября.

Ранее в Москве выпустили тематическую "Тройку" в честь 115-летия столичного такси. Лимитированная карта вышла тиражом пять тысяч экземпляров. Купить ее можно было в кассах БКЛ уже с 4 октября. Ликсутов поздравил водителей, сотрудников столичных компаний такси и пассажиров с праздником, а также пообещал продолжать развивать отрасль.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!