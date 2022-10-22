"Тайны души": Максим Аверин (часть 2)

Театр "Ленком Марка Захарова", которому в этом году исполняется 95 лет, всегда привлекал зрителей яркими постановками, необычными режиссерскими решениями, блестящей игрой актеров и, конечно, выбором произведений. Вот и в этом сезоне театральная труппа начала работу над одним из самых глубоких сочинений Михаила Булгакова – пьесой "Бег".

Режиссером выступит Александр Лазарев-младший. А приглашенный актер – Максим Аверин. Актер разноплановый, любящий все жанры, кроме скучного. Сам Аверин признается, что роль генерала Чарноты для него давно желанная.

Для многих зрителей Максим Аверин не только актер театральный. Он давно стал звездой сериалов "Глухарь" и "Склифосовский". В отличие от многих своих коллег по цеху актер никогда не отказывается говорить о своих съемках в сериалах: это часть его жизни.

Но киносъемками и работой на сцене театров жизнь Максима Аверина не ограничивается. Зритель может увидеть актера в антрепризах. Сегодня он выходит на сцену Тамбовского театра, а завтра – срывает овации в Пензе. Со своим моноспектаклем "Научи меня жить" артист, кажется, и вовсе уже объехал всю страну.

Подробнее – в программе "Тайны души".

