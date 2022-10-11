"The City": топ компьютерных игр этой осени

Для россиян составили топ-5 компьютерных игр этой осени. И первая из них – "Эбола – 3". Это игра в жанре хоррор от российских разработчиков. По сюжету главный герой со своей командой отправляется в секретную лабораторию, чтобы узнать как остановить смертельный вирус. В игре много мрачных атмосферных локаций, по темным углам ждут разные зомби и чудовища.

30 сентября вышла очередная серия игры FIFA. Эта франшиза для тех, кто любит играть в футбол, не вставая с дивана. Данная серия игр выходит уже более 20 лет. Играть можно за любой клуб, ежегодно добавляются актуальные события из мира футбола. В новой части появился Чемпионат мира 2022 года в Катаре и женский Мировой кубок 2023 года, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии.

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