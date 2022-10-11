Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:00

Культура

"The City": топ компьютерных игр этой осени

"The City": топ компьютерных игр этой осени

Сабина Чагина провела экскурсию по маркету современного искусства WIN-WIN

"Тайны нашей эстрады": "Жизнь невозможно повернуть назад"

"Тайны кино": Андрей Тарковский

"Звезды советского экрана": Лев Прыгунов

В Мюнхене могут отменить концерт лидера Pink Floyd из-за его позиции по Украине – СМИ

Скульптуру "Дед Мазай и зайцы" из "Музеона" перевезли в Петербург

"Ночная смена": трейлер нового мультфильма про братьев Марио

"Вот это любовь": Людмила Касаткина и Сергей Колосов

"The City": премьеры сериалов в октябре

Для россиян составили топ-5 компьютерных игр этой осени. И первая из них – "Эбола – 3". Это игра в жанре хоррор от российских разработчиков. По сюжету главный герой со своей командой отправляется в секретную лабораторию, чтобы узнать как остановить смертельный вирус. В игре много мрачных атмосферных локаций, по темным углам ждут разные зомби и чудовища.

30 сентября вышла очередная серия игры FIFA. Эта франшиза для тех, кто любит играть в футбол, не вставая с дивана. Данная серия игр выходит уже более 20 лет. Играть можно за любой клуб, ежегодно добавляются актуальные события из мира футбола. В новой части появился Чемпионат мира 2022 года в Катаре и женский Мировой кубок 2023 года, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии.

Подробнее – в сюжете проекта The Citythecity.m24.ru.

Читайте также
Программа: The City
культуратехнологиивидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика