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Культура

"The City": премьеры сериалов в октябре

"The City": премьеры сериалов в октябре

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В новом выпуске команда The City расскажет о новых сериалах "Лейт найт скул" и "Шантарам", а также о драме "Свет жизни". В центре сюжета "Лейт найт скул" – ученики обычной московской школы, которые сталкиваются с привычными для подростков проблемами: отношения с учителями и родителями, буллинг, гендерные стереотипы. На выходе получился провокационный сериал о хайпе в соцсетях.

Бестселлер "Шантарам" хотели экранизировать сразу после выхода книги почти 20 лет назад. Права выкупил Джонни Депп, который был фанатом этого романа. Он потратил десять лет на поиски сценариста, но так и не нашел подходящую кандидатуру. События разворачиваются в Индии в 80-х годах прошлого века. Бывший вор, которого играет Чарли Хэннем, сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей. Именно там начинаются приключения главного героя.

Норвежский сериал "Свет жизни" – это история о женщине, день рождения которой омрачает ужасная новость. У нее обнаружили рак. Несмотря на диагноз, она решила наслаждаться жизнью. Она зажигает на вечеринках и параллельно успокаивает родных, ведь они очень боятся ее потерять.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

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культуракиновидеоСтанислав Кулик
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