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Культура

"Звезды советского экрана": "Зимняя вишня"

"Звезды советского экрана": "Зимняя вишня"

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По традиции каждый год в 10-м – майском – номере журнала "Советский экран" читатели ждут результатов конкурса, который регулярно устраивает издание. Зрители отдают свои голоса за актеров и фильмы, которые произвели на них впечатление в прошедшем сезоне.

В 1986 году произвели впечатление актриса Елена Сафонова и фильм "Зимняя вишня" – история о любви и женском одиночестве. "Раньше я сама принимала участие в этих конкурсах и не думала, что когда-либо окажусь на обложке", – такими мыслями Ольга поделилась с корреспондентом.

Какие кадры "Зимней вишни" с Еленой Сафоновой остались напоминанием о Сергее Шакурове? Как звезда Голливуда Максимилиан Шел разрушил планы советского режиссера Игоря Масленникова? Какие факты из биографии сценариста Владимира Валуцкого попали в сюжет "Зимней вишни"? Как Михаил Горбачев сократил роль актера Сергея Паршина? Зачем на съемки "Зимней вишни" вызывали милицию? И как в фильм попали ноги Сергея Шакурова?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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