На Disney+ состоялась премьера первого хоррора Marvel "Ночной оборотень"

Фото: кадр из фильма "Ночной оборотень"; режиссер – Майкл Джаккино; производство – Marvel Studios Inc.

На платформе Disney+ состоялась премьера первого хоррора Marvel "Ночной оборотень".

Картина получилась черно-белой. Студия решила отойти от традиционных фильмов Marvel и попробовала создать проект в стилистике кино 30–50-х годов.

Кинолента рассказывает о том, как группа охотников за чудовищами собирается после смерти их главы и планирует участие в опасном состязании за могущественную реликвию. При этом главный герой умеет превращаться в оборотня, он пользуется родовым проклятьем, чтобы бороться с плохими силами.

Ранее студия Marvel объявила актерский состав фильма "Громовержцы", который выйдет в июле 2024 года. Отмечалось, что режиссером картины станет Джейк Шрейер.

В киноленте сыграют в том числе Флоренс Пью ( Елена Белова, "Черная вдова"), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Баки Барнс, "Зимний солдат"), а также Джулия Луи-Дрейфу.



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