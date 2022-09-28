Режиссер готовящегося к выходу фильма "Блэйд" покинул проект

Фото: кадр из фильма "Блэйд"; режиссер – Бассам Тарик; производство – Marvel Studios Inc.

Бассам Тарик, занимавший пост режиссера фильма "Блэйд" американской киностудии Marvel, покинул проект. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

В Marvel поделились, что Тарик ушел с поста режиссера из-за регулярных изменений в производственном графике. Однако, уточнили в компании, он останется исполнительным продюсером готовящейся к выходу картины. Уточняется, что ранее релиз фильма был назначен на 3 ноября 2023 года.

В свою очередь, Тарик желает увидеть, каким в конечном итоге получится проект под руководством нового режиссера.

Известно, что персонажа Блэйда сыграет оскароносный американский актер Махершала Али, известный по ролям в картинах "Настоящий детектив", "Лунный свет" и "Зеленая книга". Также в фильме появятся Делрой Линдо и Аарон Пьер.

Ранее сообщалось, что сценарист Джефф Лавнесс, известный своей работой над анимационным сериалом "Рик и Морти", напишет сценарий для предстоящей картины киновселенной Marvel "Мстители: Династия Канга". Он уже работал с франшизой. Лавнесс написал сценарий для фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания".



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