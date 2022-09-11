Marvel представила состав героев фильма "Громовержцы"

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Студия Marvel объявила актерский состав фильма "Громовержцы", который выйдет в июле 2024 года, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Так, в киноленте сыграют Флоренс Пью ( Елена Белова, "Черная вдова"), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Баки Барнс, "Зимний солдат"), Джулия Луи-Дрейфус, Дэвид Харбор ("Красный Страж"), Ханна Джон-Кэймен, (Призрак) и Уайатт Рассел (Джон Уокер).

Джейк Шрейер стал режиссером картины.

Ранее студия Marvel показала первый трейлер сериала "Секретное вторжение" с актрисой Эмилией Кларк.

Согласно сюжету, раса инопланетян прибывает на Землю, чтобы ее захватить. Однако Ник Фьюри, роль которого исполняет Сэмюэл Л. Джексон, и Талос (Бен Мендельсон) пытаются противостоять им.