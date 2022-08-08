Боевик "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом обогнал "Титаник" по кассовым сборам

Фото: кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"; режиссер – Джозеф Косински; Производство – Paramount pictures.

Боевик "Топ Ган: Мэверик", в котором главную роль исполнил американский актер Том Круз, обогнал культовый фильм "Титаник" на три миллиона долларов по кассовым сборам в прокате США. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что фильм собрал 662 миллиона долларов и сместил мелодраму Джеймса Кэмерона на восьмую строчку рейтинга. В свою очередь, на шестом и пятом месте остаются кинокартины от Marvel Studios – "Мстители: Война бесконечности" и "Черная пантера" соответственно.

Ранее компания Warner Bros. рассказала о предполагаемой дате премьеры продолжения фильма "Джокер" Тодда Филлипса. Картину планируют представить 4 октября 2024 года. Она получила подзаголовок Folie a Deux, что переводится с французского как "одно безумие на двоих".

Уже известно, что к главной роли вернется Хоакин Феникс, ранее получивший за нее "Оскар" в номинации за лучшую мужскую роль. Вероятно, что к нему присоединится Леди Гага, которая может сыграть Харли Квинн, сообщницу Джокера из комиксов.

