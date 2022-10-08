"The City": фильм "Сердце Пармы" появился в кинопрокате

Фильм "Сердце Пармы" вышел в кинопрокат. Это историческая драма, за основу которой взяты события российского средневековья, магия и уральский фольклор. Картина открывала Московский международный кинофестиваль в 2022 году.

Сюжет построен на истории жизни князя Михаила. Он вопреки всем запретам женился на ведьме. Это послужило завершению многолетней войны между язычниками и христианами.

"Сердце Пармы" – экранизация одноименного романа Алексея Иванова. За сценарий киноленты отвечали Сергей Бодров-старший и Илья Тилькин, который ранее работал над историческим сериалом "Годунов".

Подробнее о картине – в сюжете проекта The City.