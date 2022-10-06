"Москва и мир": благоустройство лесопарка "Кусково" и отправка корабля Crew Dragon на МКС

Завершается благоустройство лесопарка "Кусково". Главные задачи – воссоздать исторический ландшафт, осовременить инфраструктуру и сохранить при этом экологию. В парке построили девять новых детских площадок. Каждая посвящена персонажу из русских сказок. Также специалисты установили новые фонари, скамейки, обновили тропинки и очистили от ила и мусора пруды. Все работы планируют завершить до конца 2022 года.

Позднее закончат реконструкцию стадиона "Фрезер", который находится на территории лесопарка. Там появится тренировочное и игровое поле с трибунами для 300 зрителей. Также сделают площадку для баскетбола, волейбола, теннисные корты, скейт-парк и памп-трек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко вместе с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой посетили пострадавших при стрельбе в ижевской школе. Пациенты находятся на лечении в московских больницах. 7 октября пятерых пациентов планируют выписать. Они пройдут реабилитацию уже по месту жительства. Омбудсмен Мария Львова-Белова отметила, что многие родители хотят перевести своих детей на домашнее обучение. Всем свидетелям трагедии психологи оказывают помощь.

26 сентября в Ижевске в школе № 88 произошла стрельба. С оружием в здание пришел ее выпускник Артем Казанцев. Он убил охранника, стал стрелять по ученикам и учителям, а после совершил самоубийство. Погибли 17 человек, более 20 пострадали.

Космический корабль Crew Dragon достигнет МКС 6 октября. Полет продлится 29 часов, а пристыковка произойдет, когда в Москве будет около полуночи. На борту корабля находятся астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада, а также японский специалист Коити Ваката и космонавт из России Анна Кикина. Для россиянки это первая командировка в космос. Это событие войдет в историю, также как первый полет космонавта "Роскосмоса" на корабле американской компании Space X. Это стало возможно после подписания соглашение о перекрестных полетах.

"Роскосмос" и NASA договорились о совместных полетах на МКС летом 2022 года. Пассажирами корабля Crew Dragon станут три российских космонавта, столько же астронавтов на МКС доставят российские "Союзы". Первый экипаж стартовал в конце сентября с Байконура. Помимо Сергей Прокопьева и Дмитрия Петелина, в его состав вошел астронавт Франциско Рубио.