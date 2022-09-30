"The City": столичные необычные бары

Команды "The City" сделала подборку столичных мест, где можно отдохнуть и расслабиться. Например, можно сходить в бар "Синеглазка" на Китай-городе. Вопрос, почему заведение назвали в честь сорта картофеля, исчезнет в момент, когда клиент откроет меню – все блюда сделаны из этого корнеплода.

Также стоит заглянуть в бар "Котельная" на Лесной улице. И за этим названием – целая история. Когда-то здесь располагалась реальная котельная Миусского депо, а теперь это место притяжения любителей хорошей музыки, вкусной еды и авторских коктейлей. Подробнее – в сюжете проекта "The City".