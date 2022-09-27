Школа № 734 получила обновленную территорию на Сиреневом бульваре

Обновленную территорию и стадион получила школа № 734 на Сиреневом бульваре. Там заменили асфальт, газоны, сделали парковку для самокатов и велосипедов. Под реконструкцию попало также футбольное поле и полоса препятствий. Работы провели в рамках программы "Мой район".

В 2022 году в Восточном Измайлове также благоустроили дворы возле жилых домов. Там появились новые спортивные площадки и игровые городки для детей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.