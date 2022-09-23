Новые смотровые площадки и набережные появились в парке "Покровское-Стрешнево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У Иваньковских прудов в парке "Покровское Стрешнево" создали новые смотровые площадки и набережные, а также обновили уже существующие. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников, в парке имелось 11 смотровых площадок, выполненных в разной стилистике. Теперь их оформили в едином стиле.

"Смотровые площадки располагались на Первом, Третьем, Четвертом и Пятом Иваньковских прудах. В ходе мероприятий все они были обновлены, в скором времени на них появится парковая мебель", – подчеркнул он.

Кроме того, рассказал Мельников, на Четвертом Иваньковском пруду оборудовали дополнительную зону отдыха площадью более 30 квадратных метров. На Шестом появились две небольшие площадки, в ближайшее время там установят лавочки.

На берегу Седьмого Иваньковского пруда создали настил площадью более 46 квадратных метров. Там будут установлены качели. Помимо этого, завершается устройство площадки диаметром около 15 метров. На Первом пруду провели реконструкцию существующего живописного прогулочного променада, а на Пятом организовали новый.

"Это набережные на свайном основании, обустроенные по принципу экотропы. Маршруты проходят вдоль берега и частично над водой", – рассказал Мельников.

Он отметил, что все площадки и настилы сделаны из специальной террасной доски и оборудованы поручнями, в которых установлены специальные фонари с малым углом рассеивания света.

"Он (свет. – Прим. ред.) направлен непосредственно на пешеходное пространство и не распространяется за пределы освещаемой зоны, что делает такие светильники безвредными для обитателей парка", – пояснил замруководителя городского департамента капитального ремонта.

Возле всех площадок и набережных сейчас высаживают растения, характерные для прибрежных зон: ива, тростник, ирис, рогоз и дербенник. Они органично впишутся в ландшафт и не нарушат природный баланс.

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