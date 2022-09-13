Новый экопарк "Природный" появился в ТиНАО

11:13
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Экопарк "Природный" площадью более 14 гектаров появился в Десеновском в ТиНАО, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.
Уточняется, что парк создали в рамках программы "Мой район" около 3-й Нововатутинской улицы.
Вдоль берегов реки Десны на месте бывшего пустыря появились комфортные зоны с парковыми диванами и смотровые площадки. Для занятий спортом там оборудовали хоккейную коробку, футбольное поле с искусственным газоном, скейт-парк, площадку для фитнеса и воркаута.
Также в парке оборудовали площадки для детей и велодорожки.
В комплексе городского хозяйства добавили, что специалисты расширили дорожно-тропиночную сеть, организовали удобные пешеходные маршруты к прилегающим жилым домам, на входах в парк оборудовали оригинальные фотозоны с зеркальными панно. На территории дополнительно высадили более 260 деревьев и около 270 кустов.
Ранее стало известно, что в парке "Кусково" завершили реабилитацию Локасинского пруда. Ему вернули исторический облик, а также обустроили видовую площадку.
Как рассказал замруководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников, из пруда вывезли на полигон 3 300 кубических метров иловых отложений. Также для предотвращения ухода воды в грунт была уложена специальная мембрана.
На Конюшковской улице завершились основные работы по благоустройству
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: