Новый экопарк "Природный" появился в ТиНАО

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Экопарк "Природный" площадью более 14 гектаров появился в Десеновском в ТиНАО, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.

Уточняется, что парк создали в рамках программы "Мой район" около 3-й Нововатутинской улицы.

Вдоль берегов реки Десны на месте бывшего пустыря появились комфортные зоны с парковыми диванами и смотровые площадки. Для занятий спортом там оборудовали хоккейную коробку, футбольное поле с искусственным газоном, скейт-парк, площадку для фитнеса и воркаута.

Также в парке оборудовали площадки для детей и велодорожки.

В комплексе городского хозяйства добавили, что специалисты расширили дорожно-тропиночную сеть, организовали удобные пешеходные маршруты к прилегающим жилым домам, на входах в парк оборудовали оригинальные фотозоны с зеркальными панно. На территории дополнительно высадили более 260 деревьев и около 270 кустов.

Ранее стало известно, что в парке "Кусково" завершили реабилитацию Локасинского пруда. Ему вернули исторический облик, а также обустроили видовую площадку.

Как рассказал замруководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников, из пруда вывезли на полигон 3 300 кубических метров иловых отложений. Также для предотвращения ухода воды в грунт была уложена специальная мембрана.

