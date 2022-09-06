Зона отдыха с зеркальным прудом появится в столичном районе Дорогомилово

Фото: stroi.mos.ru/Москомархитектура

Зону отдыха с зеркальным прудом обустроят в столичном районе Дорогомилово. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что набережную благоустроят от Филевского парка до театра "Мастерская Петра Фоменко".

"Город планирует реализовать здесь проект, частью которого станут мосты над водой, прибрежный парк, размещение вдоль береговой линии амфитеатра и других рекреационных объектов. Кроме того, городом предусмотрена комплексная работа с давно существующими подмостовыми пространствами. Это территории под Белорусским, Дорогомиловским мостами, а также рядом с проектной эстакадой", – поведал Кузнецов.

По его словам, опоры мостов закроют декоративными панелями и граффити, а конструкции украсят художественной подсветкой.

Кроме того, на набережной высадят березовую рощу с местами отдыха, качелями и деревянными скульптурами. Дикий сад с извилистыми дорожками, полянки, композицию из камней, скамейки и лежаки установят на самом широком участке.

"На набережной также разместятся крытые павильоны проката и кафе, разнообразные места выхода к воде – деревянные мостки, балконы, созданные по индивидуальному проекту сходы в виде лестниц и амфитеатров. Застройщик поблизости реализует новый жилой комплекс и проект благоустройства вписывает в общегородской. Благодаря этому интересных точек притяжения будет еще больше", – подчеркнул Кузнецов.

Зона с большим прудом появится на стилобате жилого комплекса. Водоем разместят внутри зеленой зоны со стенами из живых изгородей, состоящих из туй, елей, сосен, европейского бука и других. С одной стороны пруда установят стену-фонтан, а через сам водоем пройдет мост. Рядом разместят большой сверкающий зеркальный шар.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили благоустройство территории около станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро. Работы проводили в двух скверах в границах Каширского шоссе, улицы Маршала Шестопалова и проспекта Андропова. В рамках благоустройства специалисты привели в порядок тротуары и дорожки в скверах.

