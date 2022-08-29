Новый скейт-парк открылся в парке 60-летия Октября на западе Москвы

16:12
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Новый скейт-парк в парке 60-летия Октября создали в рамках программы "Мой район". Площадь объекта составила один гектар. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Заниматься в парке смогут как новички, так и профессиональные райдеры. Отмечается, что площадку разделили на две зоны: Street и Air. Первая подойдет для уличного стиля катания, вторая – для отработки трюков в воздухе.
Всего на площадке установили пять рамп, две разгонки, мультибокс, спайн и фигуры, имитирующие вертикальные стены. Элементы покрыты ламинированной фанерой, что позволяет смягчить приземление и защитить материал конструкций от осадков.
В ведомстве отметили, что зону вблизи площадки благоустроили. Там оборудовали небольшой амфитеатр, установили скамейки, привели в порядок газоны и пешеходные тропы. В вечернее время зона скейт-парка освещается 17 фонарями.
До этого сообщалось, что новые скейт-парк и памп-трек появились в будущем парке "Яуза". Современные спортивные площадки создали напротив дома 30 по Широкой улице и в Извилистом проезде.
Ранее Сергей Собянин рассказал о переменах в районах Солнцево и Ново-Переделкино. За последние годы в столичных районах улучшили транспортное обслуживание местных жителей, построили новые школы, привели в порядок поликлиники, благоустроили парки и дворы, сообщил мэр Москвы.
На севере Москвы появится новый спортивный кластер
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