Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

16:12

Новый скейт-парк открылся в парке 60-летия Октября на западе Москвы

городблагоустройство

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Новый скейт-парк в парке 60-летия Октября создали в рамках программы "Мой район". Площадь объекта составила один гектар. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Заниматься в парке смогут как новички, так и профессиональные райдеры. Отмечается, что площадку разделили на две зоны: Street и Air. Первая подойдет для уличного стиля катания, вторая – для отработки трюков в воздухе.

Всего на площадке установили пять рамп, две разгонки, мультибокс, спайн и фигуры, имитирующие вертикальные стены. Элементы покрыты ламинированной фанерой, что позволяет смягчить приземление и защитить материал конструкций от осадков.

В ведомстве отметили, что зону вблизи площадки благоустроили. Там оборудовали небольшой амфитеатр, установили скамейки, привели в порядок газоны и пешеходные тропы. В вечернее время зона скейт-парка освещается 17 фонарями.

До этого сообщалось, что новые скейт-парк и памп-трек появились в будущем парке "Яуза". Современные спортивные площадки создали напротив дома 30 по Широкой улице и в Извилистом проезде.

Ранее Сергей Собянин рассказал о переменах в районах Солнцево и Ново-Переделкино. За последние годы в столичных районах улучшили транспортное обслуживание местных жителей, построили новые школы, привели в порядок поликлиники, благоустроили парки и дворы, сообщил мэр Москвы.

На севере Москвы появится новый спортивный кластер

Читайте также

Сюжет: "Мой район"

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать