Новый скейт-парк открылся в парке 60-летия Октября на западе Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Новый скейт-парк в парке 60-летия Октября создали в рамках программы "Мой район". Площадь объекта составила один гектар. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Заниматься в парке смогут как новички, так и профессиональные райдеры. Отмечается, что площадку разделили на две зоны: Street и Air. Первая подойдет для уличного стиля катания, вторая – для отработки трюков в воздухе.

Всего на площадке установили пять рамп, две разгонки, мультибокс, спайн и фигуры, имитирующие вертикальные стены. Элементы покрыты ламинированной фанерой, что позволяет смягчить приземление и защитить материал конструкций от осадков.

В ведомстве отметили, что зону вблизи площадки благоустроили. Там оборудовали небольшой амфитеатр, установили скамейки, привели в порядок газоны и пешеходные тропы. В вечернее время зона скейт-парка освещается 17 фонарями.

До этого сообщалось, что новые скейт-парк и памп-трек появились в будущем парке "Яуза". Современные спортивные площадки создали напротив дома 30 по Широкой улице и в Извилистом проезде.

Ранее Сергей Собянин рассказал о переменах в районах Солнцево и Ново-Переделкино. За последние годы в столичных районах улучшили транспортное обслуживание местных жителей, построили новые школы, привели в порядок поликлиники, благоустроили парки и дворы, сообщил мэр Москвы.

