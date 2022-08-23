Благоустройство Калитниковского пруда завершили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили работы по благоустройству Калитниковского пруда в Таганском районе столицы, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили большой объем работ: очистили водоем от ила, заново сформировали ложе дна, построили откосный берег. На заключительном этапе обустроили экозоны биоплато с водными растениями", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Уточняется, что со дна было поднято свыше 23 тысяч кубометров иловых накоплений, сформировано ложе дна, построен откосный берег, обустроено четыре экозоны биоплато общей площадью 833 квадратных метра, высажены водные растения.

Вокруг благоустроенного водоема располагается зона отдыха площадью 8,6 гектара с детскими и спортивными зонами, смотровой площадкой и амфитеатром с видом на воду, добавили в комплексе городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что к осени появится большая зона отдыха для детей и взрослых в Бибиреве. Вдоль Мелиховской и Белозерской улиц благоустроят сквер. Москвичи получат смотровую площадку с видом на реку.

Отмечалось, что отдельное пространство сделают для спортсменов. На территории установят снаряды для гимнастики и проложат беговую дорожку.

