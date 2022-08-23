Благоустройство Калитниковского пруда завершили в столице

10:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты завершили работы по благоустройству Калитниковского пруда в Таганском районе столицы, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили большой объем работ: очистили водоем от ила, заново сформировали ложе дна, построили откосный берег. На заключительном этапе обустроили экозоны биоплато с водными растениями", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Уточняется, что со дна было поднято свыше 23 тысяч кубометров иловых накоплений, сформировано ложе дна, построен откосный берег, обустроено четыре экозоны биоплато общей площадью 833 квадратных метра, высажены водные растения.
Вокруг благоустроенного водоема располагается зона отдыха площадью 8,6 гектара с детскими и спортивными зонами, смотровой площадкой и амфитеатром с видом на воду, добавили в комплексе городского хозяйства.
Ранее сообщалось, что к осени появится большая зона отдыха для детей и взрослых в Бибиреве. Вдоль Мелиховской и Белозерской улиц благоустроят сквер. Москвичи получат смотровую площадку с видом на реку.
Отмечалось, что отдельное пространство сделают для спортсменов. На территории установят снаряды для гимнастики и проложат беговую дорожку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: