Бизнес-парк в Покровском-Стрешневе благоустроили

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Покровском-Стрешневе на северо-западе Москвы завершили благоустройство бизнес-парка в жилом районе ALIA. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Площадь парка составляет 9,4 гектара. На его территории организовали "зеленые" переговорные, террасный сад с декоративными растениями, новый пешеходный бульвар и около 1,5 тысячи квадратных метров "водной глади".

"Создание зеленого и удобного района в прибрежной зоне Москвы-реки отвечает принципу полицентричности развития мегаполиса. Район станет новой точкой притяжения для горожан, которые смогут здесь жить, работать и полноценно отдыхать", – сказал Кузнецов.

Водоемы в виде ромбов создают эффект отражения облаков и корпусов зданий. Территория амфитеатра подойдет для организации кинотеатра под открытым небом.

Часть нового ландшафтного парка сформирована как тихая зона для отдыха, закрывающая пространство от проезжающих машин.

"Идея была в том, чтобы создать яркую, насыщенную среду, которая позволит резидентам быстро перезагрузиться и отдохнуть за пределами офиса – цвета, ароматы, эстетика благоустроенного сада, почти что мини-парка. Здесь можно расположиться с ноутбуком в кафе или на удобной скамье в тени деревьев, на берегу водной глади", – рассказал руководитель архитектурного департамента ASTERUS Константин Авксентьев.

Также на территории бизнес-парка планируют разместить скамейки, стулья со встроенными рабочими столиками и городские шезлонги.

Деревья и кустарники для территории отобрали с учетом окраски растений в разное время года. Также в каждой зоне парка проработано сочетание ароматов. Например, хвоя придаст тонус, сирень и жасмин напомнят запах детства.

Ранее стало известно, что благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" на юге столицы планируют завершить к Дню города. Сейчас специалисты занимаются обновлением парковой территории.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в ходе работ планируют расширить дорожно-тропиночную сеть, сделать прогулочные маршруты и входные группы для посетителей, а также разместить спортивные и детские площадки.