Сквер "Знаки зодиака" на северо-востоке Москвы благоустроят

12:40
Фото: комплекс городского хозяйства Москвы
Сквер "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе Москвы благоустроят по программе "Мой район". В результате комплексного благоустройства территории путь к станции метро "Свиблово" станет комфортнее для местных жителей. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.
Для горожан обустроят удобные дорожки, установят фонари, скамейки и урны. Все желающие смогут воспользоваться спортивным оборудованием, которое также установят в рамках программы благоустройства. Для любителей спорта сделают зону с тренажерами и турниками для воркаута, площадку для игры в стритбол, проложат дорожку для бега, сообщили в ведомстве.
Для детей установят комплекс с веревочным лабиринтом и двумя горками, качели, конструкции для лазания и другие развлекательные объекты. Для самых маленьких будет предусмотрена песочница, для детей от 7 лет уже установили игровой городок, уточнили в комплексе городского хозяйства Москвы. Объект состоит из башен высотой 8 и 10 метров. В них 7 и 10 уровней соответственно. На высоте шести метров башни соединены панда-переходом из сетки.
Известно, что на территории сквера также разобьют газон и высадят деревья и кустарники.
Сквер "Знаки зодиака" открыли в 2017 году. На его территории установлены 12 объектов, которые создал скульптор Андрей Асерьянц. Каждая из фигур символизирует знак зодиака. В центре композиции располагается металлический телескоп.
В ходе работ по благоустройству скульптор восстановил внешний вид фигур. Сейчас они снова заняли свои места в сквере.
Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии столичных районов Вешняки и Перово в рамках программы "Мой район". Глава города отметил, что в этих районах реализуются два крупных проекта по созданию качественной городской среды. Специалисты реконструируют стадион "Авангард" и реабилитируют лесопарк "Кусково".
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