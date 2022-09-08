В парке "Кусково" завершили экологическую реабилитацию Локасинского пруда

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В парке "Кусково" завершили реабилитацию Локасинского пруда, ему вернули исторический облик, а также обустроили видовую площадку. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал замруководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников, из пруда вывезли на полигон 3 300 кубических метров иловых отложений. Также для предотвращения ухода воды в грунт была уложена специальная мембрана. Кроме того, организованы подпитка пруда и переток лишней воды.
Мельников добавил, что сейчас пруд заполнен водой на 90%.
В материале отмечается, что в пруду на площади 160 квадратных метров скоро высадят камыш лесной, сусак зонтичный, ирис болотный, клубнекамыш морской, манник большой, ежеголовник и аир болотный. Вдоль северо-восточного берега проложили настил по принципу экотропы, а по периметру сделали дорожки из покрытия терравей.
Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии столичных районов Вешняки и Перово в рамках программы "Мой район". Глава города отметил, что в этих районах реализуются два крупных проекта по созданию качественной городской среды. Специалисты реконструируют стадион "Авангард" и реабилитируют лесопарк "Кусково".
Мэр отметил, что в усадьбе уже восстановили цветники, дорожки, газоны, аллею игр, отреставрировали уникальный павильон "Грот" и другое. В настоящее время в лесопарке проводится реабилитация семи прудов, которые обмелели и затянулись илом. Также очищают канал Большого Дворцового пруда.
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