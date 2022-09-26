Минск попросил гарантий безопасности в случае мирного договора Москвы и Киева

Фото: depositphotos/ligora

Белоруссии необходимы гарантии безопасности в случае достижения мирных договоренностей между Россией и Украиной. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Если будут достигнуты какие-то договоренности, если будет идти этот процесс, то мы хотели бы тоже понимать, о чем идет речь, какие гарантии получает каждая из сторон. И мы не хотели бы остаться в стороне от этих гарантий", – заявил Макей.

Он отметил, что Минск заинтересован в том, чтобы в регионе царил мир.

"Мы говорили о том, что Беларусь тоже должна участвовать в заключительных договоренностях еще в марте-апреле, когда шел переговорный процесс. Речь не идет о том, что мы хотим что-то выторговать", – добавил он.

Макей подчеркнул, что в случае продолжения переговорного процесса между РФ и Украиной в итоговом документе были бы прописаны все нюансы, в первую очередь связанные с обеспечением безопасности каждой из сторон.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что удар в спину союзническим российским войскам через республику не будет допущен. Он также отмечал, что силовые структуры Белоруссии с учетом опыта с момента начала спецоперации должны были проработать на практике действия на границе с Украиной.

До этого Лукашенко заявил, что американская сторона присутствует во всех ключевых политических конфликтах в мире. Белорусский лидер отметил, что одной из целей Соединенных Штатов являются европейские государства.

