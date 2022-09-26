Минск попросил гарантий безопасности в случае мирного договора Москвы и Киева

Фото: depositphotos/ligora
Белоруссии необходимы гарантии безопасности в случае достижения мирных договоренностей между Россией и Украиной. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Если будут достигнуты какие-то договоренности, если будет идти этот процесс, то мы хотели бы тоже понимать, о чем идет речь, какие гарантии получает каждая из сторон. И мы не хотели бы остаться в стороне от этих гарантий", – заявил Макей.
Он отметил, что Минск заинтересован в том, чтобы в регионе царил мир.
"Мы говорили о том, что Беларусь тоже должна участвовать в заключительных договоренностях еще в марте-апреле, когда шел переговорный процесс. Речь не идет о том, что мы хотим что-то выторговать", – добавил он.
Макей подчеркнул, что в случае продолжения переговорного процесса между РФ и Украиной в итоговом документе были бы прописаны все нюансы, в первую очередь связанные с обеспечением безопасности каждой из сторон.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что удар в спину союзническим российским войскам через республику не будет допущен. Он также отмечал, что силовые структуры Белоруссии с учетом опыта с момента начала спецоперации должны были проработать на практике действия на границе с Украиной.
До этого Лукашенко заявил, что американская сторона присутствует во всех ключевых политических конфликтах в мире. Белорусский лидер отметил, что одной из целей Соединенных Штатов являются европейские государства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: