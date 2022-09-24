Белоруссия примет решение по референдумам в Донбассе, исходя из своих интересов

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Белоруссия примет решение по итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях с учетом своих национальных интересов, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны", – приводит его слова БелТА.

Глава белорусского МИД также отметил отсутствие планов по нанесению удара по Украине.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.

Отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

