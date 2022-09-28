Музеи Московского Кремля будут закрыты 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пятницу, 30 сентября, Музеи Московского Кремля не будут работать для посещений. Об этом сообщает телеграм-канал учреждений.

По всем вопросам, касающимся возврата билетов, можно обратиться по телефонам +7 (495) 695-41-46, +7 (495) 697-03-49. Экскурсионное бюро работает без выходных с 09:00 до 18:00. Помимо этого, всю информацию о возврате билетов можно получить на официальном сайте музеев.

Ранее сообщалось, что столичный Мультимедиа Арт Музей на Остоженке закроется на ремонт. Для гостей на время закрытия музея организовали онлайн-мероприятия. Например, записи лекций и мастер-классов, а также прогулки по выставкам.

Кроме того, в столице открылся Музей ядерного оружейного комплекса. На выставке представлены образцы изделий и архивные документы. Основное содержание экспозиции посвящено историческим личностям и рядовым участникам отечественной военной ядерной программы.

"The City. Гид": музеи под открытым небом

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