Москва ожидает, что Минск своевременно признает Крым частью РФ – Песков

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Москва надеется, что Минск самостоятельно и своевременно примет решение о признании Крыма частью Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам представителя Кремля, данный вопрос не обсуждался в рамках недавней сочинской встречи Владимира Путина с белорусским президентом Александром Лукашенко.

"Это абсолютно внутреннее дело и суверенное право Белоруссии. Мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно и для них своевременно примут соответствующее решение", – сказал Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия де-факто признала независимость ДНР, ЛНР и российскую принадлежность Крыма. По словам Лукашенко, в случае необходимости он подпишет соответствующий президентский указ.

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