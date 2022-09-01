На Украине зреет конфликт между военными и президентом – Лукашенко

16:39
Фото: kremlin.ru
На Украине зарождается конфликт между военными и лидером страны Владимиром Зеленским, при этом развязка наступит в ближайшее время, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Там конфликт зреет между президентом и военными. Только военные могут ребром ударить и сказать: "Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли", – приводит его слова ТАСС.
По мнению белорусского лидера, на Украине все зависит уже не от правителя, а от военнослужащих, так как они на своем опыте видят, что ведущиеся бои не имеют перспективы. В свою очередь, Польша уже собирается делить украинские территории.
Лукашенко выразил мнение, что граждане Украины обязаны сказать свое слово, так как президент этого не сделает. Глава Белоруссии также назвал ненормальным явлением, когда с Украины вывозят продукты питания в европейские страны, а самим жителям ничего не остается.
Ранее Лукашенко отмечал, что ситуация с Украиной остается непонятной. По его словам, "РФ не может проиграть, США – уйти".
При этом белорусский президент уточнял, что Белоруссия не намерена нападать на Украину.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет – Песков
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