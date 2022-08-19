Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии планов по нападению на Украину

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Белоруссия не намерена нападать на Украину, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с работниками хозяйства "Журавлиное" и жителями Пружанского района.

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение – вот, Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться", – приводит его слова Sputnik Беларусь.

Лукашенко подчеркнул, что с Россией в настоящее время воюет не Украина, а весь блок НАТО.

Ранее Лукашенко заявил, что западные страны прорабатывают нападение на Россию.

По мнению белорусского лидера, западная политика только приближает мир к большой войне без победителей. Он призвал оставаться предельно бдительными в текущей ситуации в мире.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

