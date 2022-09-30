Москвичей предупредили о сильном и продолжительном дожде 3 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в ночь на понедельник, 3 октября, начнутся обильные дожди, которые будут идти весь день, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Об этом сообщает ТАСС.

"В ночь на понедельник придет циклон, который принесет очень много осадков. В ночь на понедельник начнется дождь, который продлится весь день в понедельник", – сказал Синенков.

По словам синоптика, в субботу, 1 октября, в городе будет преобладать облачная погода, временами возможен дождь, ветер подует юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Воздух прогреется до 14–16 градусов.

"В воскресенье возможны небольшие прояснения, дожди кратковременный характер будут носить, температура – 12–14 градусов", – сказал он.

Синенков добавил, что в ночь на понедельник температура составит около 10 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве теплая погода продержится до начала следующей недели, а затем ожидаются погружение в глубокую осень, дожди и холод. Он добавил, что бабьего лета не ожидается.



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