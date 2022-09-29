Рекреационный центр "Семейный отдых" создадут для жителей Ясенева

10:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Рекреационный центр "Семейный отдых" создадут для жителей столичного Ясенева. На окраине Битцевского леса планируется обустроить зоны для отдыха, прогулок и занятий физической активностью, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Участок, входящий в состав особо охраняемой природной территории, популярен среди местных жителей, но он не подходит для комфортного досуга горожан. Сейчас здесь есть несколько обустроенных дорожек, а также наблюдаются вытоптанные и неорганизованные тропинки", – объяснил замглавы департамента капремонта Москвы Сергей Мельников.
Он уточнил, что в ходе благоустройства появится площадка для занятий йогой, игры в бадминтон, панна-футбола, волейбола и стритбола. Специалисты создадут и амфитеатр, а также разместят столы для игры в пинг-понг, батуты и перголу с подвесными качелями.
В рамках проекта запланировано обустройство площадки с боксерскими грушами и тренажерами с возможностью регулировки уровня нагрузки. Кроме того, на территории сделают скалодромы – их стены будут напоминать склоны гор с разным уровнем наклона.
В зоне отдыха разместят лежаки и гамаки. Для детей сделают комплексы с сетками, канатами и элементами скалодрома, также там создадут полосу препятствий, качели на пружинах и балансир. На территории также появится место для песочной фермы с игровым оборудованием в виде ковшей экскаваторов.
Для освещения зон отдыха поставят новые фонари со специальным световым потоком, которые не помешают обитателям леса.
Ранее сообщалось, что в будущем парке "Яуза" появится кафе с видом на реку. Оно расположится недалеко от моста, связывающего два берега реки. Расположить павильон с видом на водоем удастся благодаря особенностям рельефа территории.
Кроме того, в строящемся на северо-востоке Москвы парке "Яуза" обустроили новые скейт-парк и памп-трек. Скейт-парк площадью 1 200 квадратных метров приспособлен как для начинающих спортсменов в возрасте от шести лет, так и для опытных скейтеров. Памп-трек, площадь которого составляет 700 квадратных метров, имеет элементы для выполнения трюков в воздухе и ритм-секцию.
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