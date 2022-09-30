Москвичам рассказали о теплых и дождливых выходных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о теплой и дождливой погоде в выходные, 1 и 2 октября, передает "Интерфакс".

"...будет ситуация, когда теплая погода, температура будет выше нормы на 4–4,5 градуса, даже возможно на 5 градусов, то есть очень высокая температура для начала октября, особенно в субботу", – заявил эксперт.

Дневная температура воздуха в Москве в субботу будет держаться на уровне от 15 до 17 градусов тепла. В воскресенье ожидается 13–15 градусов. В ночные часы воздух охладится до 10–13 градусов.

1 октября ожидается местами сильный дождь, возможна гроза, в то время как на 2 октября прогнозируется ослабление осадков. При этом скорость ветра будет достигать 6–11 метров в секунду. Как отметил Вильфанд, в Москве будет тепло, но ветрено.

По информации Гидрометцентра РФ, в пятницу, 30 сентября, в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение вводится на период с 11:00 до 21:00.



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