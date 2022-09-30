Москвичам рассказали о теплых и дождливых выходных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о теплой и дождливой погоде в выходные, 1 и 2 октября, передает "Интерфакс".
"...будет ситуация, когда теплая погода, температура будет выше нормы на 4–4,5 градуса, даже возможно на 5 градусов, то есть очень высокая температура для начала октября, особенно в субботу", – заявил эксперт.
Дневная температура воздуха в Москве в субботу будет держаться на уровне от 15 до 17 градусов тепла. В воскресенье ожидается 13–15 градусов. В ночные часы воздух охладится до 10–13 градусов.
1 октября ожидается местами сильный дождь, возможна гроза, в то время как на 2 октября прогнозируется ослабление осадков. При этом скорость ветра будет достигать 6–11 метров в секунду. Как отметил Вильфанд, в Москве будет тепло, но ветрено.
По информации Гидрометцентра РФ, в пятницу, 30 сентября, в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение вводится на период с 11:00 до 21:00.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 30 сентября
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: