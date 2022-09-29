Жителей столицы предупредили о грозе в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 30 сентября, в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Уточняется, что предупреждение действует с 11:00 до 21:00 30 сентября.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве теплая погода продержится до начала следующей недели, а затем ожидается погружение в глубокую осень, дожди и холод.

Синоптик рассказал, что в четверг, 29 сентября, во второй половине дня должно выглянуть солнце, температура воздуха составит 12–14 градусов, в Московской области – 10–15 градусов. Он добавил, что на следующей неделе москвичей вновь ждет похолодание, а бабьего лета не ожидается.



"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 30 сентября

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