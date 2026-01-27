Samaa TV: домашняя львица ранила 8-летнюю девочку в Пакистане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Домашняя львица сбежала из рикши и напала на 8-летнюю девочку в городе Лахор в Пакистане. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Samaa TV.

Хозяева перевозили животное в рикше без клетки. Когда они решили выгрузить львицу, та начала вести себя агрессивно, вырвалась из рук мужчины и набросилась на проходившую мимо девочку.

Ребенка госпитализировали с ранами на руках и ногах. К моменту прибытия полиции хозяева вместе с животным скрылись с места происшествия.

В связи с этим местные власти начали проверку среди всех владельцев львов и тигров. Полиция уже изъяла 11 диких кошек, незаконно содержавшихся в домашних условиях.

Ранее на Филиппинах сетчатый питон напал на 34-летнего мужчину и задушил его. Очевидица произошедшего рассказала, что ранним утром ее разбудил подозрительный шум. На улице она увидела, как питон обвил тело торговца. Испугавшись, женщина позвала на помощь соседей.

Им удалось вызволить тело мужчины из захвата рептилии, однако торговец к тому моменту уже скончался. В полиции выдвинули версию, что жертва случайно наступила на змею, проходя через ров.