Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 13:59

Шоу-бизнес

Концерт группы "Тату" отменили в Тбилиси

Фото: Getty Images/Medios y Media

Концерт российской группы "Тату" в Тбилиси отменен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одну из платформ по продаже билетов.

Мероприятие должно было состояться 30 января в Тбилисском дворце спорта. Причины отмены не уточняются.

Немногим ранее солистки коллектива Юлия Волкова и Лена Катина попали в скандал из-за опубликованной в соцсетях совместной фотографии с репером Канье Уэстом. С американским музыкантом они встретились на вечеринке в Токио.

Пользователи Сети раскритиковали российских звезд, вспомнив высказывания Уэста, в которых он признался в симпатиях к Адольфу Гитлеру и заявил, что является нацистом. Поклонники призвали солисток "Тату" держаться от него подальше.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика