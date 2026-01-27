Концерт группы "Тату" отменили в Тбилиси

Фото: Getty Images/Medios y Media

Концерт российской группы "Тату" в Тбилиси отменен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одну из платформ по продаже билетов.

Мероприятие должно было состояться 30 января в Тбилисском дворце спорта. Причины отмены не уточняются.

Немногим ранее солистки коллектива Юлия Волкова и Лена Катина попали в скандал из-за опубликованной в соцсетях совместной фотографии с репером Канье Уэстом. С американским музыкантом они встретились на вечеринке в Токио.

Пользователи Сети раскритиковали российских звезд, вспомнив высказывания Уэста, в которых он признался в симпатиях к Адольфу Гитлеру и заявил, что является нацистом. Поклонники призвали солисток "Тату" держаться от него подальше.