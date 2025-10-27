Группа "Тату" отправится на гастроли в Мексику и Японию

Солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина рассказали о творческих планах после своего первого выступления в Москве спустя 15 лет перерыва. Подробности – в материале Москвы 24.

Все билеты распроданы

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Участницы группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина, недавно воссоединившиеся на сцене, рассказали в беседе с "Пятым каналом", что планируют гастроли в Латинской Америке и Японии.

"Работаем", – ответила Волкова.

Концерты в Мексике состоятся 1 и 2 декабря. По данным СМИ, все билеты на выступления российской группы уже раскуплены, учитывая, что площадка вмещает более 2 тысяч зрителей. За свое выступление в этой стране девушки получат более 70 миллионов рублей, отметило издание "Абзац".

Певицы рассказали не только о гастролях, но и прокомментировали новость о выпуске нового альбома: Катина и Волкова заявили, что не имеют никакого отношения к сборнику треков "В Поднебесной" (альбом с 12 песнями вышел на стриминговых площадках 24 октября).

Впервые группа "Тату" намекнула на возвращение на сцену в прежнем составе в начале лета. Волкова в своем блоге 2 июня опубликовала фото с Катиной и анонсировала совместные проекты.

"Все и обо всем – в наших глазах и не только. Будет много нового и интересного", – заявила певица, но подробностей не сообщила.

Первое шоу после новостей о возобновлении выступлений группа "Тату" провела 19 июля в Ялте. Видео с выступления певицы опубликовали в своих соцсетях. Дуэт исполнил свои главные хиты, в том числе "Нас не догонят" и англоязычную All The Things She Said.

Однако выступление в Крыму хотели отменить после жалобы главы комитета Госдумы по вопросам семьи Нины Останиной. Она направила письма главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета Владимиру Константинову, утверждая, что творчество "Тату" может навредить детям.

Ее также насторожил предполагаемый возрастной порог – якобы организаторы допускали зрителей с 4 лет. Реакции со стороны муниципалитета не последовало.

Мировое признание

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady

Проект "Тату" появился в 1999 году, его созданием занимался продюсер Иван Шаповалов. Из примерно 500 претенденток, пришедших на кастинг на студии "Мосфильм", в состав дуэта отобрали двух школьниц – Юлию Волкову и Елену Катину.

Главный хит группы, песня "Я сошла с ума", впервые прозвучал в эфире в 2000 году и в течение нескольких месяцев держался на первых строчках радиочартов. Видеоклип, показанный на MTV Russia, также сразу возглавил рейтинг самых популярных. За этот клип в 2001 году дуэт получил премию MTV Video Music Awards в номинации Viewers' Choice – Best Russian Video на церемонии в нью‑йоркском Metropolitan Opera.

В 2001 году вышел альбом "200 по встречной", а в 2002‑м его переиздали с новой песней "Клоуны". Пластинка добилась значительного успеха не только в России, но и в ряде стран Восточной Европы, занимая высокие места в чартах Словакии, Чехии, Болгарии и Польши.

В ноябре 2002 года группа выступила на церемонии MTV Europe Music Awards, представив номинацию Best Dance Video и исполнив в прямом эфире All the Things She Said, что принесло им международное признание.

В 2003 году Волкова и Катина представили Россию на "Евровидении" в Риге и заняли третье место. Официальный распад коллектива произошел в 2011 году. После этого обе певицы занялись сольными проектами.