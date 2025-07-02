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02 июля, 11:57

Шоу-бизнес

Солистки группы "Тату" снова выступят вместе на концерте в Крыму 19 июля

Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

Участницы музыкальной группы "Тату" Юлия Волкова и Елена Катина вновь выйдут на сцену вместе. Их ближайший концерт состоится 19 июля в Ялте, на курорте "Мрия", пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Катиной.

В сообщении подчеркивается, что предстоящее выступление можно считать своеобразным воссоединением коллектива, однако официального заявления по этому поводу сделано пока не было.

На воссоединение группы ранее намекнула Волкова, разместив соответствующий пост у себя в соцсетях. Она опубликовала совместное фото с Катиной и выложила кавер "Тату" на песню How Soon is Now? группы The Smiths.

Певец Сергей Лазарев отреагировал на пост Волковой и написал в комментариях, что "давно пора".

"Тату" официально прекратила существование в 2011 году. Однако в 2022-м, спустя 9 лет перерыва, группа дала концерт в Минске на фестивале Ovion, который проходил на стадионе "Динамо". Катина и Волкова исполнили песни All The Things She Said, "Не верь, не бойся, не проси" и "Нас не догонят".

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