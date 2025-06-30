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30 июня, 08:00

Шоу-бизнес

Фанаты Димы Билана потребовали повторения его шоу на стадионе "Динамо"

Фанаты Димы Билана потребовали повторения его шоу на стадионе "Динамо"

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Фанаты певца Димы Билана потребовали повторения его шоу, которое прошло на сцене стадиона "Динамо". Тогда выступление собрало более 35 тысяч зрителей. В соцсетях поклонники назвали концерт лучшим в их жизни.

Пользователи сравнили выступление Билана с концертами мировых исполнителей. Самым обсуждаемым в Сети моментом шоу стал полет певца на тросах над ареной. Такое на российской сцене произошло впервые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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