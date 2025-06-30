Фанаты Димы Билана потребовали повторения его шоу на стадионе "Динамо"

Фанаты певца Димы Билана потребовали повторения его шоу, которое прошло на сцене стадиона "Динамо". Тогда выступление собрало более 35 тысяч зрителей. В соцсетях поклонники назвали концерт лучшим в их жизни.

Пользователи сравнили выступление Билана с концертами мировых исполнителей. Самым обсуждаемым в Сети моментом шоу стал полет певца на тросах над ареной. Такое на российской сцене произошло впервые.

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