Певец Иракли рассказал, готов ли отпустить своих детей в мир шоу-бизнеса

По словам певца Иракли, он не собирается помогать своим детям после совершеннолетия и считает, что их жизнь – это их собственный выбор. Артист отметил, что главная задача родителей – помочь найти детям то, что им действительно нравится, а дальше они должны развиваться самостоятельно.

Иракли добавил, что его сыновья с ранних лет проявляют самостоятельность и готовы принимать решения о своем будущем сами.

Большое интервью с певцом Иракли выйдет в понедельник, 23 июня, в эфире телеканала Москва 24.