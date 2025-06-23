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23 июня, 14:30

Шоу-бизнес

Певец Иракли рассказал, готов ли отпустить своих детей в мир шоу-бизнеса

Певец Иракли рассказал, готов ли отпустить своих детей в мир шоу-бизнеса

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По словам певца Иракли, он не собирается помогать своим детям после совершеннолетия и считает, что их жизнь – это их собственный выбор. Артист отметил, что главная задача родителей – помочь найти детям то, что им действительно нравится, а дальше они должны развиваться самостоятельно.

Иракли добавил, что его сыновья с ранних лет проявляют самостоятельность и готовы принимать решения о своем будущем сами.

Большое интервью с певцом Иракли выйдет в понедельник, 23 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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