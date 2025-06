Американский певец Джейсон Деруло даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Американский певец Джейсон Деруло выступит в Москве и Санкт-Петербурге в конце сентября. Соответствующая информация представлена на сервисе "Яндекс. Афиши".

В Москве артист выступит 26 сентября в 19:00 на "ЦСКА Арена". Желающие могут уже приобрести билеты. В частности, стоимость билета в танцевальный партер составляет 5 тысяч рублей. Места на трибунах стоят от 3,5 до 10 тысяч рублей. Самые дорогие места находятся в ложах – за них придется заплатить 30 или 50 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге концерт состоится 28 сентября в 19:00 на "СКА Арена". Стоимость билета на это выступление артиста варьируется от 3,5 до 10 тысяч рублей.

Деруло известен широкой публике песней Wiggle, которую он исполнил с рэпером Snoop Dogg, а также композициями Take You Dancing, Get Ugly, Talk Dirty и Swalla. Последнюю он записал с певицей Nicki Minaj и исполнителем Ty Dolla $ign. Его музыка набирает миллиарды прослушиваний на стриминговых сервисах.

Кроме того, 9 августа в Москве выступит американский и сенегальский рэпер Akon (настоящее имя – Алиан Дамала Тиам. – Прим. ред.). Концерт состоится на площадке "ЦСКА Арена".

Артист наиболее известен композициями Smack that и Lonely. Он пять раз становился номинантом на премию "Грэмми" и имеет четыре бриллиантовые пластинки.