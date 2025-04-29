Рэпер Akon даст концерт в Москве 9 августа

Фото: ТАСС/Мария Фролова

Американский и сенегальский рэпер Akon (настоящее имя – Алиан Дамала Тиам. – Прим. ред.) выступит в Москве 9 августа. Концерт пройдет на площадке "ЦСКА Арена", сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

"Артист, отмеченный десятками музыкальных премий, везет большое зажигательное шоу, где прозвучат не только его главные хиты за более чем 20 лет карьеры, но и свежие бэнгеры с лонгплеев El Negreeto, Akonda, TT Freak, Afro Freak и других релизов", – указано в сообщении.

Akon наиболее известен композициями Smack that и Lonely. Он пять раз был номинантом на премию "Грэмми" и имеет четыре бриллиантовые пластинки.

Ранее сообщалось о предстоящем концерте американского рэпера Tyga (настоящее имя – Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. – Прим. ред.). Он выступит на "ЦСКА Арене" 31 мая.