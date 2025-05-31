"Откройте, Давид": Валерия

Популярность певицы Валерии – это результат упорного и ежедневного труда. На протяжении многих лет она остается любимой зрителями, собирает огромные стадионы, удивляет новыми песнями, гастролирует по всей стране и при этом потрясающе выглядит.

За что критиковали песню "Часики"? Почему сама Валерия так не любила песню "Самолет"? Что происходит в современном шоу-бизнесе и как Валерии удается оставаться одной из самых популярных и востребованных певиц?

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