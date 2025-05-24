"Кафе Эпоха": Станислав Садальский и Владимир Конкин

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы, народный артист России Валентин Смирнитский, вместе с заслуженными артистами Владимиром Конкиным и Станиславом Садальским вспомнит советское время, яркие события прошлого и культовые фильмы. Гости поделятся трогательными и забавными историями своей юности в игровой форме.

Соведущая проекта, актриса Янина Студилина, поможет провести викторину и постарается узнать больше о жизни в СССР. Участники ответят на вопросы о Москве, советском кино и искусстве, будут зарабатывать баллы, а в финале победит самый ностальгирующий.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".