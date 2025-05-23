Психотриллер "Умри, моя любовь" выйдет в российский прокат

Фото: кадр из фильма "Умри, моя любовь"; режиссер – Линн Рэмси; производство – Black Label Media, Excellent Cadaver, Sikelia Productions, 193

Психотриллер, снятый шотландским режиссером Линн Рэмси, "Умри, моя любовь" выйдет в российский прокат в 2025 году. Об этом сообщается в телеграм-канале кинопрокатной компании "Про:взгляд".

Одним из продюсеров фильма является Мартин Скорсезе, а главные роли играют голливудские звезды Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Игру Лоуренс в фильме критики уже назвали одной из лучших в ее карьере, предрекая пятую номинацию на премию "Оскар".

Триллер рассказывает о страстно влюбленной паре, жизнь которой резко меняется после рождения ребенка и переезда в затерянный дом в горах.

Ранее стали известны актеры на главные роли в фильме "Голодные игры. Рассвет Жатвы". Хеймитча Эбернети сыграет актер Джозеф Зада, а его возлюбленную Ленор Дав Бэйрд – актриса Уитни Пик. Съемки запланированы на лето – осень. Действие картины будет происходить за 24 года до событий первой трилогии, сосредоточившись на молодости Хеймитча Эбернети.

